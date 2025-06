Biologa cinese arrestata negli Usa per aver introdotto fungo patogeno le accuse dell’Fbi | Prese soldi dalla Cina

Una vicenda che sembra uscita da un romanzo di spionaggio scuote gli Stati Uniti: la biologa cinese Yunqing Jian, 33 anni, e il suo compagno Zunyong Liu, 34, sono al centro di un'indagine dell’FBI per presunte attività illecite legate a un fungo patogeno e finanziamenti sospetti dalla Cina. La loro storia, iniziata all’aeroporto di Detroit, evidenzia le tensioni tra scienza e geopolitica, sollevando interrogativi sulla sicurezza nazionale e i limiti della collaborazione internazionale.

Una vicenda che sembra uscita da un romanzo di spionaggio: la biologa cinese Yunqing Jian, 33 anni, e il suo compagno Zunyong Liu, 34 anni, entrambi ricercatori nel settore biotecnologico, sono al centro di una delicata inchiesta dell'FBI per presunta cospirazione ai danni degli Stati Uniti. La storia inizia all'aeroporto di Detroit, il 27 luglio 2024, quando Liu viene fermato con una valigia contenente colture di Fusarium graminearum, un fungo patogeno noto anche come "scabbia del grano", capace di danneggiare in modo irreversibile le colture di frumento. La coppia, attiva da anni in ambito universitario tra Texas e Michigan, è ora sotto accusa per aver introdotto materiale biologico pericoloso negli Stati Uniti senza autorizzazione, con il sospetto di averlo fatto per fini diversi da quelli della semplice ricerca scientifica.