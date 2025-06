Bimbo lasciato a coppia di ubriachi | madre denunciata per abbandono

Una scena inquietante scuote Teramo: una madre denuncia per aver lasciato il proprio bambino di tre anni in mani troppo rischiose. Affidandolo a due amici, poi trovati in stato di coma etilico e sotto l’effetto di droghe, ha messo a repentaglio la vita del piccolo. La comunità si interroga sulle responsabilità e sulla tutela dei minori, portando alla luce le criticità della negligenza educativa e sociale. È un episodio che richiede riflessione e azioni concrete.

Teramo - A Teramo, una madre affida il figlio di tre anni a due amici poi trovati incoscienti per abuso di alcol e droghe; il piccolo salvato dalla polizia. Un episodio di grave negligenza ha scosso la comunità di Teramo: una madre di origine libica, residente in città , è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver affidato il figlio di tre anni a due amici, successivamente trovati in stato di incoscienza per l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. La vicenda si è svolta nella serata di martedì presso la stazione ferroviaria di viale Crispi. Il bambino è stato rinvenuto all'interno di un passeggino, posizionato davanti ai bagni pubblici, mentre la donna incaricata della sua custodia, una 21enne teramana, giaceva priva di sensi all'interno del bagno, presumibilmente a causa di un mix di alcol e droghe.

