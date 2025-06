Bimba sequestrata in Spagna Per mesi ricerche a Ravenna

Una drammatica vicenda di sequestro e inganni si conclude con l'arresto di quattro persone, tra cui la madre della bambina e il suo compagno. Dopo oltre dieci anni di fuga tra Ravenna e Valencia, la piccola, sottratta alla tutela legale, potrà finalmente riabbracciare la famiglia. Un caso che scuote l’opinione pubblica e solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e la giustizia.

È finita a Valencia, in Spagna, la lunga fuga di una donna che per oltre dieci anni ha vissuto sotto falso nome con la figlia sottratta alla tutela legale. La Procura di Milano ha disposto l'arresto di quattro persone con l'accusa di sequestro di persona e falso. Tra loro, la madre della bambina — oggi quattordicenne — e il compagno. Secondo gli inquirenti, tra il 2013 e il 2014 il Tribunale di Milano aveva affidato la minore al Comune per situazioni familiari gravi. La donna, però, si era resa irreperibile, fuggendo con la figlia. Per mesi, soprattutto a partire dal mese di marzo, le indagini si erano concentrate su Ravenna, dove la Procura milanese aveva delegato la Polizia locale a compiere accertamenti riservati.

Bimba sequestrata e nascosta in Spagna per 11 anni, arrestata la madre

