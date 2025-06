Bimba rapita nel 2014 fermata la madre Il papà Andrea Palermo | Finalmente una svolta spero di vederla presto

Una storia di speranza e rinascita che ha attraversato anni di dolore e incertezza. Dopo una lunga battaglia legale e personale, Andrea Palermo si trova finalmente a Valencia, pronto a riabbracciare sua figlia rapita nel 2014 e nascosta per oltre un decennio. La sua determinazione e il ritorno in patria rappresentano una vittoria non solo per lui, ma per tutta Sesto San Giovanni. Ora, tutto il paese aspetta di vedere questa famiglia ricomposta, sperando di vedere la piccola finalmente tornare tra le sue braccia.

Sesto San Giovanni, 5 giugno 2025 – “È una giornata incredibile, perché fuori dal credibile. Ora sono a Valencia. Sono arrivato ieri (martedì, ndr ) in Spagna praticamente alla cieca ”. Risponde così al telefono Andrea Palermo, mentre tutta Sesto San Giovanni, la sua città, lo aspetta per abbracciarlo nel suo pub e brindare con la birra Ipa battezzata col nome di sua figlia. Rapita nel 2014 dalla madre Carlotta e nascosta per 11 anni, a marzo era stata finalmente localizzata. Ieri la svolta con l’arresto della donna e del suo compagno, oltre che della nonna materna e di un altro familiare, accusati di sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimba rapita nel 2014, fermata la madre. Il papà Andrea Palermo: “Finalmente una svolta, spero di vederla presto”

