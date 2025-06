Bimba rapita dalla madre così è stata nascosta per 11 anni a Valencia | vita da recluse e pacchi dall’Italia

Un inquietante caso di scomparsa e inganno avvolge la vita di M.A., una bambina rapita dalla madre e nascosta per 11 anni a Valencia, vivendo in isolamento. La storia si complica con false denunce e misteri irrisolti, gettando luce su un dramma familiare tinto di inganni e sofferenza. Ma cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda? La verità sta emergendo, pronta a cambiare tutto.

Milano, 5 giugno 2025 – 16 agosto 2014, una tale Jenny Bazzichi denuncia a Bologna il furto della borsa: all'interno c'erano patente, carta d'identità e cellulare. Il 22 aprile 2015, la stessa donna fa lo stesso a Valencia, ma stavolta dice che nella borsa c'era il documento della figlia M.A. Per la polizia locale, la persona che ha presentato entrambe le querele è Carlotta Morri: la quarantenne milanese lo avrebbe fatto per ottenere gli atti sostitutivi che hanno consentito a lei e alla figlia di muoversi liberamente in Italia e in Spagna sotto falso nome. Sì, perché nel 2015, stando a quanto emerso dalle indagini dei ghisa dell'Unità tutela donne e minori, la donna è espatriata con la piccola M.