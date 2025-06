Bimba rapita dalla madre 11 anni fa il padre | Non ho mai perso la speranza di rivederla

Dopo 11 anni di speranza e ricerche, il sogno di un padre si è finalmente realizzato: la piccola scomparsa nel 2014 è stata ritrovata a Valencia, vivendo isolata e nascosta. Un dramma che ha tenuto in tensione un’intera famiglia, ma ora la verità emerge, portando alla luce una storia di sofferenza e determinazione. La vicenda sconvolgente dimostra che la speranza può superare ogni ostacolo.

"Non la vedo da 11 anni, ma non ho mai perso la speranza", racconta il padre della bambina scomparsa nel 2014. Allora aveva solo 3 anni. Oggi è stata finalmente ritrovata a Valencia, in Spagna, dove viveva isolata in un'abitazione con la madre, il nuovo compagno e altri familiari. Nessun documento, mai andata a scuola, nascosta con una falsa identità. "Era segregata, come un fantasma", dice ancora il padre, che ha denunciato per anni la sua scomparsa. Ora la madre, il compagno, la nonna e un parente sono accusati di sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore. "So che è in una casa protetta, ma ancora non so dove.