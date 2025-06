Bimba di un anno positiva alla cocaina | ricoverata a Torino e in crisi di astinenza

Una tragedia che scuote la città di Torino: una bambina di appena un anno e mezzo è stata ricoverata in pediatria risultando positiva alla cocaina. La sua fragile età e le crisi di astinenza evidenziano un drammatico problema sociale, mentre la lite tra i genitori rischia di lasciare cicatrici profonde. Questa vicenda mette in luce l’urgenza di interventi concreti per proteggere i più vulnerabili e promuovere un futuro più sicuro per tutti.

A Torino, una bimba ricoverata nei giorni scorsi in un reparto di pediatria è risultata positiva alla cocaina. Per le crisi di astinenza dalla sostanza, piange, urla, a volte vomita e fa i conti con i cicli alterati del sonno. Ha solo un anno e mezzo. La lite della mamma La vicenda che.

