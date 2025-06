Bilancio Ue e Pnrr | tutti i soldi europei puntano al riarmo

In un contesto in cui i fondi europei sembrano indirizzarsi sempre più verso la difesa e il riarmo, si solleva un dibattito cruciale sulla direzione che l’Europa sta prendendo. Con risorse concentrate sulla preparazione alla guerra, si rischia di mettere in secondo piano obiettivi fondamentali come il progresso sociale e ambientale. Una domanda si impone: quali sono davvero le priorità dell’Europa nel futuro prossimo?

La difesa, il riarmo, la preparazione alla guerra, in fin dei conti. Questo l'orizzonte che si fa largo nelle raccomandazioni economiche di metà anno da parte della Commissione Ue.

Bilancio 2024 della Provincia in salute: "Aumentano gli incassi, anticipati 29 milioni di euro di Pnrr" - Il bilancio 2024 della Provincia di Viterbo si distingue per una forte solidità finanziaria, con incassi anticipati di 29 milioni di euro provenienti dal PNRR e una cassa finale di oltre 24 milioni di euro.

