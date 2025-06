Biden e i sospetti di Trump sul ‘declino cognitivo’ | tycoon ordina inchiesta

In un clima politico sempre più teso, Donald Trump ha avviato un'inedita inchiesta per accertare se la precedente amministrazione abbia nascosto i presunti segnali di declino cognitivo di Joe Biden. Una mossa che potrebbe scuotere le fondamenta dell’attuale leadership e mettere in discussione le decisioni prese negli ultimi anni. La posta in gioco è alta: il futuro della stabilità politica degli Stati Uniti potrebbe dipendere da questa controversa indagine.

(Adnkronos) – Donald Trump ha ordinato un'inchiesta per stabilire se la precedente Casa Bianca ha ordito un'operazione di 'cover up' del declino cognitivo di Joe Biden, coprendo un'eventuale incapacità dell'anziano ex presidente democratico di svolgere i compiti presidenziale. L'inchiesta, che non ha precedenti, potrebbe minare migliaia di decisioni esecutive di Biden, tra le quali tutte . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Biden e i sospetti di Trump sul ‘declino cognitivo’: tycoon ordina inchiesta

