Biblioteca e nuovo archivio storico Ecco come rinasce l’ex municipio

L'ex municipio di piazza Matteotti si trasforma, rinascendo come cuore pulsante di cultura e storia. Dopo quasi un secolo, questo storico edificio si apre a nuove funzioni, ospitando una moderna biblioteca, spazi espositivi e un archivio rinnovato. Un progetto che combina rispetto per il passato e innovazione, creando un luogo vivace e polifunzionale per tutta la comunità. E così, il patrimonio di ieri si proietta nel domani, arricchendo il tessuto sociale e culturale della città.

A quasi cent’anni dalla sua realizzazione, l’ex municipio di piazza Matteotti è pronto a tuffarsi nel suo secondo secolo di vita cambiando fisionomia e contenuti. All’ingresso pensiline e un foyer, al piano terra la nuova sede della biblioteca "Carducci", ludoteca, spazi espositivi e archivio, al primo piano altre sale di consultazione più quella del consiglio comunale, fino a una nuova scala di collegamento tra i piani e un bar nella zona sottostante al posto della Protezione civile. Tre anni di lavori, sulla carta da qui al 2028, per un costo di 4,5 milioni di euro di cui 3 milioni dal ministero, 800mila euro dai finanziamenti legati al risparmio energetico e il resto dal Comune attraverso il reperimento di sponsor. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Biblioteca e nuovo archivio storico. Ecco come rinasce l’ex municipio

Approfondisci con questi articoli

"Nuovi studi livornesi", venerdì 23 maggio la presentazione del nuovo volume alla Biblioteca di Villa Fabbricotti - Venerdì 23 maggio alle 16, presso la Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, si terrà la presentazione del nuovo volume di "Nuovi Studi Livornesi" (numero 1/2024).

Segui queste discussioni su X

Da oggi inizia il nuovo gioco dell'estate, il Vieni a ritirare la cartolina di gioco in biblioteca e colleziona i timbri per ogni prestito e ogni prova superata! Alla fine ti aspetta un premio! #bibliopoly Tweet live su X

Domani! Si parla del genio di Leonardo Da Vinci - da un punto di vista insolito, intimo - per il nuovo appuntamento di Voci di Biblioteca, alle 18 alla Biblioteca Civica Agorà di #Lucca. Con l'autore del libro Carlo Vecce ed Emanuele Pellegrini Scuola IMT. Vi a Tweet live su X

1. L'archivista lavora in biblioteca - #IAW22