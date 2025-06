Biasin | Critiche a Inzaghi? Ho visto un’altra Inter

L’Inter, dopo un periodo di successi, si trova ora a dover affrontare sfide difficili, tra la finale persa e l’addio del tecnico Inzaghi. Fabrizio Biasin, ospite di Radio Sportiva, sottolinea come questa battuta d’arresto non pregiudichi il grande lavoro svolto finora. La reazione è fondamentale: i nerazzurri devono prontamente risalire in piedi e dimostrare che la forza di una squadra si misura nelle difficoltà.

L'Inter in poco tempo perde sia la finale che il proprio tecnico. Fabrizio Biasin – in collegamento con Radio Sportiva – non crede che una sconfitta possa pregiudicare il gran lavoro svolto da Simone Inzaghi. REAZIONE – L'Inter deve assolutamente rialzarsi dopo il K.O. tecnico di Monaco. Fabrizio Biasin, a RadioSportiva, auspica ai nerazzurri di rialzarsi il prima possibile: « Non può essere una sconfitta per quanto importante a condizionare la stagione successiva. Sicuramente è una macchia che l'Inter si porterà dietro ma deve essere in realtà una spinta per cercare di trovare un qualche tipo di vendetta.