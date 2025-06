biagio di terlizzi nominato nuovo direttore del ciheam bari

Con entusiasmo, diamo il benvenuto a Biagio Di Terlizzi come nuovo direttore del Ciheam Bari, riconoscendo la sua preziosa esperienza e dedizione. La sua leadership promette di rafforzare ulteriormente le sinergie tra ricerca, cooperazione e sviluppo sostenibile nel Mediterraneo. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo di innovazione e crescita per l’istituto, che continua a essere un punto di riferimento nel settore agronomico internazionale.

Biagio Di Terlizzi è il nuovo direttore della sede italiana di Bari del Ciheam, il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei: a nominarlo è stato il consiglio di amministrazione dell'istituto, riunitosi nella sede centrale di Parigi. Già direttore aggiunto e responsabile dell'Area cooperazione, Di Terlizzi - viene spiegato in una nota - ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'istituto, rafforzando le sinergie con i territori e i partner della cooperazione internazionale. "La sua profonda conoscenza del Ciheam Bari, unita a un'esperienza consolidata nella gestione di progetti complessi in contesti strategici del Mediterraneo e dell'Africa - continua la nota -, rappresenta una garanzia di continuità , rinnovamento e capacità di affrontare con competenza le sfide future".