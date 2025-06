BF approvato il Bilancio d' esercizio al 31 dicembre 2024

L'Assemblea degli Azionisti di B.F. S.p.A. ha recentemente approvato con entusiasmo il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, confermando la solidità e la crescita della società. In una seduta presso lo Studio Notarile Marchetti a Milano, si sono condivisi i risultati consolidati e le iniziative di sostenibilità, segnando un nuovo importante capitolo per BF. Un passo deciso verso un futuro ancora più promettente e resiliente.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. ("BF" o la "Società") si è riunita in data odierna, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. Bilancio consolidato e rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2024. L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2025 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data. Il valore della produzione consolidato è passato da 1.