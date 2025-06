Bezhani Juve il braccio operativo di Comolli al Tolosa potrebbe arrivare in bianconero | salgono le sue quotazioni Novità

Il mercato della Juventus si infiamma con il nome di Bezhani, il brillante braccio operativo di Comolli al Tolosa, che potrebbe approdare in bianconero. La sua quotazione sale e le novità si fanno sempre più insistenti, alimentando l’entusiasmo dei tifosi. Se la sua assunzione come capo dell’area scout si concretizzasse, sarebbe un colpo importante per il club. La stagione si prospetta ricca di sorprese: restate con noi per tutte le ultime novità.

Bezhani Juve, il braccio operativo di Comolli al Tolosa arriva in bianconero? Tutti gli aggiornamenti. Si scalda il nome di Bezhani come capo dell’area scout della Juve. Il dirigente albanese è stato il braccio destro di Comolli al Tolosa e adesso potrebbe raggiungerlo in bianconero. Come riportato da Gazzetta.it, stanno diminuendo le possibilità di vedere nuovamente Tognozzi in bianconero mentre aumentano quelle di Bezhani. Un uomo di fiducia che potrebbe presto ritrovare il nuovo dg bianconero in vista della nuova stagione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bezhani Juve, il braccio operativo di Comolli al Tolosa potrebbe arrivare in bianconero: salgono le sue quotazioni. Novità

In questa notizia si parla di: Juve Braccio Comolli Tolosa

Lucca, è braccio di ferro tra Udinese e Juve. I sabaudi propongono uno scambio importante ai friulani. La situazione - Lucca, giovane attaccante dell'Udinese, è al centro di un duello tra Udinese e Juventus. I bianconeri propongono uno scambio importante per rafforzare la rosa, mentre la Juventus continua a premere per assicurarsi il centravanti.

Novità importanti in casa #Juve: potrebbe non esserci un nuovo direttore sportivo Come riportato da Di Marzio, dovrebbe arrivare un braccio destro di Comolli: Bezhani, DT del Tolosa, come nuovo capo dell’area scout bianconera I dettagli nel primo Partecipa alla discussione

Juve, sale di quota Bezhani come capo scout. Si lavora alla conferma di Kolo Muani - Scende Tognozzi, sale Bezhani come capo scout del futuro. Massara in pole come diesse per la rivoluzione a firma di Comolli ed Elkann. Intanto si lavora alla conferma di Kolo Muani dal Psg ... Segnala msn.com

Juventus, Viktor Bezhani può essere il nuovo capo dell’area scout - Prosegue la riorganizzazione della Juventus: il favorito come capo scout è Viktor Bezhani, attuale direttore tecnico del Tolosa ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Juventus, Viktor Bezhani può diventare il nuovo capo dell'area scout - In casa Juventus prosegue il lavoro di riorganizzazione a livello dirigenziale. Il nuovo direttore generale Comolli ha iniziato la sua avventura in bianconero con un primo colloquio con Tudor, da cui ... Come scrive sport.sky.it

ADDIO GAMBERONE! | IL NOME A SORPRESA DI COMOLLI!