berrettini si separa da ferrara l ex preparatore atletico di sinner coinvolto nel caso clostebol

Matteo Berrettini ha deciso di chiudere dopo circa un anno la propria collaborazione con Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner coinvolto nel caso Clostebol. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, spiegando che il rapporto tra i due è terminato dopo gli Internazionali Bnl d'Italia, che il tennista romano ha dovuto abbandonare per infortunio durante il match con Casper Ruud. Ferrara era entrato nel suo staff dopo la separazione dal numero uno del mondo e poco dopo l'addio tra lo stesso Berrettini e l'ex coach Francisco Roig. Nel frattempo, dopo aver rinunciato al Roland Garros per rimettersi in sesto, Matteo sta preparando la stagione sull'erba, che in carriera gli ha permesso di togliersi più di qualche soddisfazione.