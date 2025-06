Berlino | fino a 60mila soldati tedeschi in più per obiettivi Nato

Berlino si prepara a rafforzare la sua presenza militare con un incremento di 50-60 mila soldati, in risposta agli obiettivi ambiziosi della NATO. Un passo deciso che testimonia l’impegno della Germania nel garantire sicurezza e stabilità nell’Europa orientale. Prima della ministeriale dell’Alleanza, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato che l’esercito tedesco costruirà nuove grandi unità per raggiungere questi traguardi, dimostrando una volontà ferma di rispettare gli impegni internazionali e di rafforzare la propria capacità operativa.

La Germania avrà bisogno di circa “50-60mila soldati” attivi in più per soddisfare i nuovi obiettivi di capacità della Nato Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, prima della ministeriale della Difesa dell’Alleanza, in cui saranno definiti i target di capacità operativa. Per raggiungere quegli obiettivi l’esercito tedesco “costruirà nuove grandi unità”, ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Berlino: fino a 60mila soldati tedeschi in più per obiettivi Nato

