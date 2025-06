bergamo spara alla moglie e si toglie la vita

Una tragedia sconvolge Bergamo: un uomo di 55 anni ha sparato alla moglie e, poi, si è tolto la vita. Un dramma che getta un'ombra sulla comunità di Cene, nella Valle Seriana, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. Un evento che ci ricorda quanto sia importante sensibilizzare su temi come la violenza domestica e il benessere mentale.

(Adnkronos) – Femminicidio a Cene, nella Valle Seriana, in provincia di Bergamo. A quanto si apprende un uomo di 55 anni ha sparato a sua moglie, uccidendola. L'uomo si è poi tolto la vita, sparandosi a propria volta. Il delitto, sempre secondo le prime informazioni, si sarebbe consumato in casa ma non sono noti al .