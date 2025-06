Bergamo spara alla moglie e la uccide poi si suicida

Una tragedia sconvolge Bergamo: un uomo ha perpetrato un femminicidio e poi si è suicidato nella loro abitazione di Cene, lasciando dietro di sé due figli innocenti. Questo ennesimo episodio evidenzia ancora una volta la drammaticità e l’urgenza di affrontare il problema della violenza di genere. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo giustizia e prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano.

Omicidio-suicidio questo pomeriggio nella Bergamasca. Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola e ha poi ha rivolto l’arma verso di sé, togliendosi la vita. È l’ennesimo femminicidio negli ultimi giorni. La tragedia in Val Seriana. La tragedia si è consumata nella loro abitazione di Cene, in Val Seriana. L’arma usata dall’uomo sarebbe stata regolarmente detenuta. La coppia aveva due figli, uno di 20 anni e un altro minorenne. Sul posto i carabinieri di Clusone e del Nucleo investigativo di Bergamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bergamo, spara alla moglie e la uccide, poi si suicida

