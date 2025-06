Bergamo si schianta in auto contro un camion a Casazza | muore donna

Un tragico incidente scuote Casazza, in Val Cavallina: un'auto si schianta contro un camion, provocando la morte di una donna. La drammatica collisione, avvenuta intorno a mezzogiorno in via Drione, ha lasciato la comunità senza parole. Le cause sono ancora da accertare, ma l’evento solleva ancora una volta il dolore e la riflessione sulla sicurezza stradale. La tragedia invita a riflettere sull’importanza di prudenza e rispetto sulle nostre strade.

Casazza (Bergamo), 5 giugno 2025 – Schianto mortale nella tarda mattinata di oggi 5 giugno a Casazza, in Val Cavallina, a circa 24 chilometri dal capoluogo orobico. L’incidente ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, che si sono scontrati all’altezza di via Drione, la strada che porta a Gaverina Terme, poco dopo mezzogiorno. L’impatto . L’impatto fra l’auto condotta da una donna  – l’etĂ non è stata per il momento resa nota – e il mezzo pesante è stato fatale per la conducente: quando sono arrivati i soccorsi per lei non c’era piĂą niente da fare. Praticamente incolume l’uomo alla guida del camion. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, si schianta in auto contro un camion a Casazza: muore donna

