Bergamo i consiglieri comunali sul referendum | 5 sì Ho dei dubbi Non voto

A Bergamo, i cittadini si preparano a votare l’8 e 9 giugno su cinque importanti quesiti referendari che spaziano dal lavoro alla cittadinanza. Tra dubbi e opinioni contrastanti, alcuni consiglieri comunali esprimono riserve, mentre altri preferiscono astenersi. Insieme, queste decisioni plasmeranno il futuro locale e nazionale: ma cosa pensano davvero i bergamaschi? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di questa sfida democratica.

Bergamo. Spaziano dal lavoro alla cittadinanza i cinque quesiti referendari in merito ai quali i cittadini saranno chiamati a esprimersi l’8 e il 9 giugno. Il primo quesito riguarda il reintegro nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato, il secondo propone di eliminare il tetto agli indennizzi nei licenziamenti delle piccole imprese, il terzo è finalizzato a contrastare l’abuso dei contratti a termine, il quarto interviene sulla responsabilità delle imprese negli appalti in caso di infortuni e il quinto prevede la riduzione da 10 a 5 anni del requisito di residenza per ottenere la cittadinanza italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it