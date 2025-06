Beni confiscati alla criminalità | Segnale della presenza dello Stato

I beni confiscati alla criminalità rappresentano un vero e proprio segnale della presenza dello Stato sul territorio. Restituirli alla collettività non solo afferma la vittoria della legalità, ma trasforma il patrimonio illegale in risorse per il bene comune. La Regione Lombardia si impegna con iniziative come ... a rafforzare questo processo, dimostrando che la lotta alla criminalità è una sfida che si vince anche grazie alla responsabilità di tutti.

"Recuperare e restituire alla collettività i beni confiscati alla criminalità organizzata non è soltanto un atto di giustizia: è un segnale forte della presenza dello Stato e un impegno concreto di Regione Lombardia. La confisca incide sul vero punto di forza delle mafie, il loro patrimonio economico e il riutilizzo sociale e pubblico di questi beni rappresenta una duplice vittoria: si sottrae ricchezza e si promuove legalità. Iniziative come quelle che abbiamo visto a Busto Arsizio e Rho sono esempi virtuosi di come il territorio sappia reagire e affermare una cultura della legalità". È questo il commento dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa (nella foto a sinistra), che ieri ha visitato il Parco della Legalità di Rho nell’ambito di un tour che tocca diverse province lombarde con l’obiettivo di valorizzare esempi concreti di legalità sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beni confiscati alla criminalità: "Segnale della presenza dello Stato"

