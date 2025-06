Beni comuni | Comune e Legacoop insieme per progetti di valorizzazione

Oggi a Perugia nasce una sinergia virtuosa tra pubblico e privato: Comune e Legacoop Umbria uniscono le forze per valorizzare i beni comuni urbani. Questo protocollo di intesa apre nuove strade per progetti condivisi, promuovendo cura, innovazione e partecipazione cittadina. Un passo deciso verso una gestione più inclusiva e sostenibile del patrimonio urbano, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e migliorare la qualità della vita. La collaborazione diventa così motore di trasformazione urbana.

È stato sottoscritto oggi nella sala Rossa del Palazzo dei Priori il protocollo di intesa tra Comune di Perugia e Legacoop Umbria finalizzato alla stipula di patti di collaborazione per promuovere interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni urbani anche attraverso la gestione condivisa di.

