Bene ragazzi ci mettiamo comodi la rivoluzione della meditazione in classe che sta conquistando le scuole | 10 minuti all’inizio e alla fine delle lezioni

Benvenuti nella rivoluzione silenziosa che sta trasformando le nostre aule: dieci minuti di meditazione al giorno, prima e dopo le lezioni, stanno cambiando il volto dell'apprendimento. In un’epoca di stress e distrazioni, questa pratica innovativa, già adottata in un istituto di Rovereto con il progetto "Scuola senza stress", dimostra come il benessere mentale possa diventare protagonista del successo scolastico. Ecco come questa iniziativa sta conquistando i cuori e le menti dei giovani.

Una campanella sulla cattedra segna l'inizio di un momento particolare: gli studenti chiudono gli occhi e per dieci minuti si immergono nel silenzio. Accade in un istituto scolastico di Rovereto, dove da novembre è attivo il progetto "Scuola senza stress", un'iniziativa che introduce la meditazione tra i banchi di scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Bene Ragazzi Mettiamo Comodi

Gli studenti sospesi a scuola aiutano i ragazzi di Enaip a restaurare le 'casone': "Tempo impiegato bene" - Un progetto di inclusione sociale ha unito studenti sospesi per motivi disciplinari e ragazzi con disabilità di Enaip nel restauro delle 'Casone'.

Rhove - Shakerando (prod. Voluptyk)