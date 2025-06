Belve l' intervista di Anna Pettinelli che non vedremo mai | ecco perché

Un’intervista esclusiva di Anna Pettinelli che avrebbe potuto sorprendere tutti, ma che purtroppo non vedremo mai. Mentre ci aspettavamo di ascoltare le sue parole a Belve, una curiosa svolta ha cambiato le carte in tavola: a far parlare di sé questa volta è stato un altro protagonista, e il motivo dietro questa decisione è davvero inaspettato. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa misteriosa indiscrezione.

Un'intervista registrata che non andrà mai in onda: a Belve infatti, sarebbe arrivata anche Anna Pettinelli. Ma il motivo per cui non la vedremo è davvero inaspettato. La "belvata" stavolta, anziché l'ospite, l'avrebbe fatta il programma di Francesca Fagnani. Oggi infatti, il sito di Dagospia ha lanciato una succosa indiscrezione: ci sarebbe un'intervista registrata che è destinata a rimanere tale, lasciata a prendere polvere negli archivi Rai. Il motivo? Secondo il sito, non abbastanza da "belva". L'intervista che non vedremo L'intervistata sarebbe Anna Pettinelli. A quanto pare, la professoressa di Amici si sarebbe seduta sul celebre sgabello, ma noi non la vedremo mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belve, l'intervista di Anna Pettinelli che non vedremo mai: ecco perché

