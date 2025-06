Belve Crime il primo ospite di Francesca Fagnani è Massimo Bossetti condannato all' ergastolo per l' omicidio di Yara Gambirasio

Preparati a un viaggio nel lato oscuro della cronaca con "Belve Crime", il nuovo spin-off di Francesca Fagnani. Dopo il grande successo di "Belve", la conduttrice tornerà in onda martedì 10 giugno 2025, accompagnata dalla voce di Stefano Nazzi, per svelare le storie più inquietanti e affascinanti di protagonisti come Massimo Bossetti. Un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire i retroscena più nascosti del nostro Paese.

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Belve Crime e l'intervista in carcere a #Bossetti, una sorta di plagio di #storiemaledette. Non vorrei che #Belve facesse la fine di #sognandoballando. La trasmissione era perfetta originale cosi come la conosciamo. #BelveCrime Partecipa alla discussione

Massimo Bossetti a #BelveCrime Martedì 10 giugno lo spin-off di Belve dedicato ai protagonisti della cronaca nera. Fagnani va in esterna, è l'erede di Franca Leosini e delle sue Storie Maledette? Partecipa alla discussione

BELVE CRIME: IL NUOVO PROGRAMMA TRUE CRIME DI FRANCESCA FAGNANI, INTERVISTA A BOSSETTI