Belve Crime è qui per dimostrare o meno che Francesca Fagnani può essere l' erede diretta di Franca Leosini

Belve Crime, lo spin-off dark della rinomata serie di Francesca Fagnani, sta già creando scalpore prima ancora della messa in onda. Con un format potente, interviste taglienti e un tono più intenso, si prepara a sfidare le aspettative e a confermare se Fagnani può davvero divenire l’erede di Franca Leosini nel panorama delle interviste investigative. La domanda sorge spontanea: sarà questa la volta in cui la sua voce diventerà iconica come quella della Leosini?

Belve Crime andrà in onda a partire da martedì 10 giugno alle 21:20 su Rai 2 e, ancora prima di iniziare, lo spin-off in chiave dark del programma che ha portato Francesca Fagnani al successo, sta facendo molto discutere. La quinta stagione del format – basato su interviste graffianti, acute e incisive a personaggi famosi e fuori dal comune – ha confermato con i soliti ottimi ascolti il gradimento del pubblico ed è probabilmente per questo che Mamma Rai ha deciso di affidare proprio alla giornalista più pungente del panorama televisivo un nuovo capitolo dal taglio ancora più particolare. Gli ospiti dello spin-off ideato e condotto dalla stessa Fagnani saranno, infatti, i protagonisti dei casi di cronaca nera italiana più discussi degli ultimi anni e, in virtù di questa grande novità, qualcosa nello storyline del programma dovrà necessariamente cambiare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Belve Crime è qui per dimostrare (o meno) che Francesca Fagnani può essere l'erede diretta di Franca Leosini

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Ma quello indignati, lo sanno che Francesca Fagnani è una giornalista ultra competente? Lo sanno che la quota “crime” c’era sempre in ogni puntata quando Belve andava in seconda serata? Gli ospiti più “pop” sono arrivati col passaggio in prima serata. Partecipa alla discussione

Francesca Fagnani da Belve a Belve Crime, spin off che porta in tv i protagonisti degli omicidi più eclatanti degli ultimi anni. La prima puntata è dedicata a Massimo Bossetti Partecipa alla discussione

