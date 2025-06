Bellucci | Governare la rivoluzione tecnologica è una sfida multigenerazionale Le iniziative del Governo per l’educazione digitale

In un'epoca dominata dall'innovazione digitale, la sfida di governare la rivoluzione tecnologica richiede uno sforzo collettivo che attraversa le generazioni. Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha sottolineato l'importanza di unire giovani e anziani nel percorso verso un'educazione digitale inclusiva, presentando la "Carta del Diritto all'Innovazione". È fondamentale rafforzare queste iniziative per costruire un futuro in cui tutti possano beneficiare del progresso tecnologico.

Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha lanciato un appello alla collaborazione intergenerazionale durante la presentazione della "Carta del Diritto all'Innovazione" promossa da Skuola.net e Meta a Roma. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

