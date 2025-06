Bellotti cede il testimone | Infrastrutture e imprese Serve il modello Ferrara

Dopo otto anni di dedizione, Davide Bellotti cede il testimone alla guida di Cna Bisceglie, tracciando un bilancio ricco di successi e sfide affrontate insieme. La sua esperienza ha rafforzato l’associazione, rendendola più agile e inserita nel tessuto economico locale. Ora, guardando al futuro, si prospetta un nuovo modello di leadership che possa continuare a stimolare crescita e innovazione. Serve il modello Ferrara per proseguire questa strada vincente.

Di Bisceglie Dopo otto anni, Davide Bellotti lascia la presidenza provinciale di Cna, ripercorrendo le tappe passate ma guardando al futuro delineando una prospettiva per la successione. La relazione conclusiva, è di dieci pagine ma, in sintesi possiamo dire che, in un contesto in costante evoluzione, la presidenza Bellotti ha lavorato per rafforzare l'associazione, renderla più reattiva ai cambiamenti e più integrata nel tessuto economico e sociale del territorio. Tra i risultati più rilevanti, spiccano i progressi nella transizione digitale, grazie a nuovi servizi di accompagnamento, seminari sull'IA e l'evoluzione della piattaforma Cna.