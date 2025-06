Bellini vs Chopin | il concerto omaggio a Vincenzo Bellini

Un’affascinante sfida tra due giganti del panorama musicale: Bellini e Chopin si confrontano in un concerto omaggio a Vincenzo Bellini, a 190 anni dalla sua scomparsa. L’evento, inserito nella stagione “Innamorati della Musica” dell’Associazione Igor Stravinsky di Avellino, promette emozioni uniche e un’esperienza coinvolgente per tutti gli appassionati. Prepariamoci a un viaggio tra melodie classiche e interpretazioni straordinarie, che culminerà in un finale indimenticabile.

Prosegue con grande partecipazione di pubblico la stagione primaveraestate di "Innamorati della Musica" dell'Associazione Igor Stravinsky di Avellino. Sabato 7 giugno - ore 19.30 – Sala delle Arti – "Bellini Vs Chopin." - omaggio a Vincenzo Bellini a 190 anni dalla morte

