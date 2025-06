Bel tempo e caldo in aumento | temperature estive per tutto il weekend

Il sole splende alto nel cielo, e le temperature in continua ascesa promettono un weekend all’insegna del relax e del divertimento sotto il caldo estivo. La Puglia, con il suo Salento irresistibile, si prepara a vivere giornate splendide, grazie all’anticiclone subtropicale che mantiene condizioni ideali. Preparatevi a godervi questa stagione al massimo: l’estate è ufficialmente arrivata e non ha intenzione di lasciarci!

LECCE – Bel tempo e caldo in aumento con temperature estive per tutto il weekend grazie all'anticiclone subtropicale che favorirà queste condizioni su tutta la Puglia e anche sul Salento per i prossimi giorni. È quanto emerge dalle rilevazioni dell'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.