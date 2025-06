Beko infortunio sul lavoro Operaia ferita | è sciopero

Un grave infortunio scuote lo stabilimento Beko di Siena, dove un’operatrice di 53 anni è rimasta ferita durante il turno. L’incidente, avvenuto circa alle 13:15, ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e ha portato allo sciopero come segno di protesta. La dinamica ancora da chiarire si aggiunge a una giornata di tensione e richieste di maggiori tutele sul luogo di lavoro. La sicurezza deve tornare al centro dell’attenzione.

Siena, 4 giugno 2025 – Infortunio sul lavoro ieri verso le 13,15 nello stabilimento Beko di Siena. Per cause in corso di accertamento un’operaia di 53 anni, residente a Castelnuovo Berardenga, è rimasta ferita a un piede mentre operava sulla linea Big, dopo essere caduta nei pressi della sua postazione all’altezza di una rullatrice. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi della lavoratrice. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118: i sanitari, dopo aver constatato la gravità della situazione, hanno trasportato al donna alle Scotte, dove nel pomeriggio è stata sottoposta a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lanazione.it