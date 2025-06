Beffa Juventus offerta monstre dall’Arabia Saudita | sgambetto di Inzaghi alla Signora

L'ultima novità scuote il mondo del calcio: un'offerta monstre dall'Arabia Saudita mette in crisi la Juventus, mentre Simone Inzaghi sorprende tutti sgambettando la Signora. Tra cambi di allenatori e opportunità sfumate, il calciomercato entra nel vivo e promette emozioni fino all'ultimo minuto. Con questa girandola di sorprese, il destino delle grandi squadre si gioca anche fuori dal campo, lasciando tutti con un solo pensiero: chi sarà il protagonista della prossima stagione? La risposta è ancora tutta da scoprire.

Anche lontano dall'Italia, Simone Inzaghi fa lo sgambetto alla Juventus. Beffa per la Vecchia Signora, che vede sfumare uno degli obiettivi principali per il calciomercato in entrata. Il tramonto della stagione 20242025, sebbene ci sia ancora un intero Mondiale per Club, ha coinciso con il principio del valzer allenatori. Panchine vaganti a non finire nel nostro campionato. Tanti volti nuovi ma anche altrettante caselle ancora da riempire per completare il puzzle. Un toto tecnici che, in queste settimane che accennano all'inizio dell'estate, sta quasi oscurando il calciomercato, seppur non del tutto.