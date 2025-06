Beautiful streaming replica puntata 5 giugno 2025 | Video Mediaset

Se sei un appassionato di Beautiful e desideri immergerti ancora di più nelle vicende dei tuoi personaggi preferiti, questa è l’occasione giusta. Oggi, giovedì 5 giugno 2025, torna in scena l’episodio inedito trasmesso su Canale 5, disponibile in replica streaming su Mediaset. Rivedi le emozioni della Forrester e scopri cosa succede a Eric e alla famiglia Ridge. Non perdere l’opportunità di rivivere le puntate più avvincenti della soap.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 5 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna alla Forrester, Ridge, Brooke e R.J. tornano a parlare delle condizioni di salute di Eric dopo il giorno del Ringraziamento appena trascorso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

