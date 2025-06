Beautiful Anticipazioni | La Preoccupazione Di Donna!

Immergiti nelle emozionanti anticipazioni di Beautiful, dove la preoccupazione di Donna cresce mentre Finn si appresta a spegnere il respiratore. Un colpo di scena attende i protagonisti: Eric osserva con speranza i movimenti degli occhi di Finn e Ridge dà il via libera per un intervento rischioso. Ma cosa succederà quando i valori vitali crolleranno improvvisamente? Scopri le prossime sorprendenti evoluzioni di questa avvincente soap opera!

