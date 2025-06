Beautiful Anticipazioni Americane | Sheila cambia idea e caccia Luna da Los Angeles Il motivo è sorprendente ed ecco qual è

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano un colpo di scena: Sheila cambia idea e caccia Luna da Los Angeles. La Carter, decisa a fare una svolta drastica, ha convinto Luna a lasciare la città con un motivo sorprendente che sconvolgerà i fan. Qual è il motivo dietro questa decisione inaspettata? Scopriamo insieme cosa ci aspetta negli episodi prossimi su Canale5, pronti a tenervi col fiato sospeso.

