Beach soccer | il bilancio dal 2010 a oggi dopo l’ultima tappa di Serie A ad Alghero Per la Vbs 170 vittorie su 250 gare disputate

Con una performance impressionante, il Viareggio Beach Soccer si conferma protagonista indiscusso nel panorama nazionale ed europeo. Dalla sua nascita nel 2010, la società ha conquistato 170 vittorie su 250 gare, dimostrando costanza e talento. La recente vittoria contro la Sambenedettese ad Alghero rafforza ulteriormente questa leadership. Questi numeri di rilievo sono la testimonianza della determinazione e della qualità del team. E le premesse affinché…

Con la vittoria di lunedì contro la Sambenedettese nell’ultima gara della tappa di Alghero della prima fase della Serie A di beach soccer, il Viareggio ha raggiunto una doppia cifra tonda: 170 vittorie in 250 gare ufficiali disputate dal 2010, l’anno di nascita della società bianconera. Numeri di indubbio rilievo che testimoniano la capacità della Vbs di restare stabilmente ai vertici del beach soccer, italiano ed europeo. E le premesse affinché ciò accada anche in questa stagione ci sono tutte: le tre vittorie (una ai rigori) nelle quattro partite della 1ª tappa di Poule Scudetto infondono enorme ottimismo, pensando al prossimo appuntamento in calendario: la Coppa Italia, in programma a San Benedetto del Tronto a fine mese, dal 26 al 29 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net