Bce taglia tassi dello 025% al 2% inflazione nell' Eurozona scesa all' 19% a maggio rispetto al 22% di aprile

La Banca Centrale Europea ha nuovamente deciso di ridurre i tassi di interesse dello 0,25%, portandoli al 2%, segnando l'ottavo taglio consecutivo. Nel frattempo, l'inflazione nell’Eurozona si è attestata all’1,9% a maggio, in calo rispetto al 2,2% di aprile. Questo andamento indica una manovra strategica volta a sostenere la ripresa economica e a mantenere la stabilità dei prezzi, un segnale importante per mercati e cittadini.

Si tratta dell'ottavo taglio da parte della Banca centrale europea. La Bce taglia i tassi dello 0,25%, portandoli al 2%. Si tratta dell'ottavo taglio da parte della Banca centrale europea. A maggio, l'inflazione nell'Eurozona è scesa all'1,9%, rispetto al 2,2 di aprile. Un calo importante, ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bce taglia tassi dello 0,25%, al 2%, inflazione nell'Eurozona scesa all'1,9% a maggio rispetto al 2,2% di aprile

Leggi anche questi approfondimenti

La Banca centrale sudcoreana taglia i tassi al 2,5% per stimolare l'economia - La Banca centrale sudcoreana ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 0,25%, portandoli al 2,5%, per stimolare l'economia stagnante in vista delle elezioni presidenziali del 3 giugno.

Segui queste discussioni su X

Con inflazione finita addirittura sotto obiettivo 2%, Bce avrebbe occasione per ribaltare previsioni e tagliare i tassi di 0,5 e non di 0,25 come da consensus. Benefici per euro (da tempo in salita verticale) e investimenti, per cui non la coglierĂ : disfunzionale fino Partecipa alla discussione

Countdown all'annuncio sui tassi della BCE di Lagarde. Ottavo taglio praticamente una garanzia, dopo ultimo dato su inflazione euro, salita al ritmo inferiore al target del 2% della Banca centrale. E poi? Alla ricerca del tasso finale ai tempi di Trump https://mon Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuovo taglio dei tassi di interesse nell’Eurozona