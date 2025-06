BCE taglia i tassi ma resta prudente Lagarde | Siamo alla fine di un ciclo

La Banca Centrale Europea ha deciso di abbassare i tassi, segnando un'ultima mossa in un ciclo economico ormai concluso. Lagarde si mantiene cauta, sottolineando che l'inflazione è sotto controllo ma la crescita rimane fragile. In un contesto di incertezza, l’istituto si posiziona con prudenza, evitando promesse sul futuro. La domanda ora è: quale direzione prenderà l’economia europea nei prossimi mesi?

Inflazione sotto controllo, crescita fragile e nessuna promessa sul futuro. “Ben posizionati nell’incertezza”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - BCE taglia i tassi ma resta prudente, Lagarde: “Siamo alla fine di un ciclo”

