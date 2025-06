BCE taglia i tassi al 2% | riviste al ribasso le stime sull’inflazione

La BCE conferma la sua strategia di politica monetaria, tagliando i tassi d’interesse al 2% e rivisto al ribasso le stime di inflazione e crescita. Nonostante un’inflazione in calo e un mercato del lavoro solido, l’incertezza sui commerci internazionali rimane alta. La decisione, accompagnata da un nuovo quadro di acquisti di asset, sottolinea l’impegno della banca centrale a sostenere la ripresa economica. Resta da vedere come queste mosse influenzeranno i mercati nei mesi a venire.

La BCE come largamente previsto taglia i tassi d'interesse di 25 punti base portandoli al 2%, tenendo in considerazione le nuove proiezioni di crescita ed inflazione e il persistere dell' incertezza riguardo gli sviluppi del commercio internazionale, pur a fronte di un calo dell'inflazione e di un mercato del lavoro ancora robusto. La decisione della BCE su tassi e QE. Il Consiglio direttivo ha dunque portato il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,40% a partire dall'11 giugno 2025.

