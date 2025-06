BCE pronta a tagliare i tassi | cosa cambia per mutui e prestiti

La Banca Centrale Europea si appresta a tagliare i tassi di interesse, probabilmente di 25 punti base, in un contesto di attese e tensioni tra i membri del consiglio. Questa decisione avrà impatti concreti su mutui e prestiti, rendendo più accessibili i finanziamenti per famiglie e imprese. Ma cosa cambierà davvero? Scopri come questa mossa potrebbe ridisegnare il tuo panorama finanziario e quale strategia adottare nel nuovo scenario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attesa per un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base. Oggi, giovedì 5 giugno, la Banca Centrale Europea si prepara a varare un nuovo taglio dei tassi d’interesse, molto probabilmente di 25 punti base. La decisione appare quasi certa, con un ampio consenso tra gli economisti, ma potrebbe aprire tensioni all’interno del consiglio direttivo della BCE. Le divergenze riguardano soprattutto le prospettive di inflazione, rese sempre più incerte anche a causa delle politiche protezionistiche statunitensi. Economisti unanimi sul taglio, ma le prossime mosse dividono. Secondo un sondaggio Bloomberg, tutti gli esperti interpellati si aspettano un taglio già oggi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - BCE pronta a tagliare i tassi: cosa cambia per mutui e prestiti

Contenuti che potrebbero interessarti

Bce pronta a tagliare i tassi di interesse, divisioni all'orizzonte - Giovedì, la Bce è pronta a ridurre i tassi di interesse per l'ottava volta in un anno, portandoli al 2%.

Se ne parla anche su altri siti

Bce lascia tutti a bocca asciutta:no taglio tassi né nuove misure