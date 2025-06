Basket Serie A | una Virtus eroica sbanca il Forum e si porta sul 2-1 nella serie

una difesa compatta e un attacco coraggioso, dimostrando che il cuore e la determinazione possono superare qualsiasi ostacolo. La Virtus Bologna si appresta ora a scrivere un capitolo emozionante di questa stagione, con lo sguardo rivolto verso la conquista della finalissima.

Milano, 5 giugno 2025 – Una Virtus Segafredo Bologna eroica, nonostante le assenze di Clyburn e Polonara, sbanca clamorosamente l'Unipol Forum 78-68 e si porta sul 2-1 nella serie riprendendosi il vantaggio del fattore campo, con la possibilità di chiudere i conti già sabato sempre ad Assago e strappare il pass per la finale scudetto. Monumentaler la prestazione dei bianconeri, che hanno costruito le fondamenta di questo pesantissimo successo su una difesa asfissiante che sin dal primo quarto ha mandato in tilt i meccanismi di una Milano che si è affidata troppo alle individualità , trovandosi a rincorrere di fatto per tutto l'arco dei 40' e non raggiungendo quota 70 in casa per la prima volta in stagione.