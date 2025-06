basket in lutto per la morte di giustino altobelli

Il mondo del basket italiano piange la scomparsa di Giustino Altobelli, figura carismatica e pioniere della pallacanestro femminile. Coach di grande prestigio, ha lasciato un'impronta indelebile attraverso le sue vittorie con Schio e le numerose esperienze in ambito nazionale e internazionale. La sua passione e dedizione continueranno a ispirare generazioni di appassionati e atleti. La sua memoria resterà viva nel cuore di tutti gli amanti del basket.

