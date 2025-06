Basket Cordinier e Shengelia guidano la Virtus a Milano Bologna vince gara-3 e si riprende il fattore campo

Con prestazioni decisive, Cordinier e Shengelia guidano la Virtus Bologna alla grande vittoria a Milano, ribaltando le sorti della semifinale e dimostrando che questa squadra ha cuore e determinazione. La serata è stata tutta loro, con i due protagonisti che chiudono con numeri impressionanti, regalando entusiasmo e speranza ai tifosi bolognesi. La battaglia continua: sabato, tutto si decide in gara-4.

Si ribalta nuovamente tutto nella semifinale tra Bologna e Milano. La Virtus, senza Clyburn e Polonara, espugna il Forum in gara-3 per 78-68 e si porta avanti 2-1 nella serie e soprattutto si riprende il fattore campo. Sabato si gioca gara-4 con l’Olimpia spalle al muro e con una Bologna che stasera più che mai si dimostra squadra. Cordinier e Shengelia sono i principali protagonisti della serata bolognese. Il francese e il georgiano chiudono entrambi con 19 punti. In doppia cifra anche un ottimo Brandon Taylor (12). A Milano non bastano un Nikola Mirotic da 21 punti e i 14 di Shavon di Shields. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Cordinier e Shengelia guidano la Virtus a Milano. Bologna vince gara-3 e si riprende il fattore campo

In questa notizia si parla di: Bologna Milano Gara Cordinier

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Virtus in campo così alle 20.45 contro Milano Indisponibile Achille Polonara per una riacutizzazione di sindrome influenzale. Non sarà della partita Will Clyburn per i postumi di un problema muscolare alla coscia destra accusato in gara 2 delle Semifinali P Partecipa alla discussione

BASKET PLAYOFF SCUDETTO Ce la fa la Virtus nella "bella" con Venezia e raggiunge la semifinale contro Milano. Partita equilibratissima, sempre punto a punto, una sofferenza. Hackett 21, Morgan 14, Cordinier 13, Pajola12, Clyburn 7, Shengelia 7, Diouf 7 Partecipa alla discussione

Basket, Cordinier e Shengelia guidano la Virtus a Milano. Bologna vince gara-3 e si riprende il fattore campo - Si ribalta nuovamente tutto nella semifinale tra Bologna e Milano. La Virtus, senza Clyburn e Polonara, espugna il Forum in gara-3 per 78-68 e si porta ... Riporta oasport.it

Shengelia e Cordinier trascinano Segafredo Bologna alla vittoria contro Milano in gara3 - Shengelia e Cordinier danno spettacolo, la Segafredo Bologna sbanca il Forum e riconquista il fattore campo delle semifinali scudetto. Milano viene piegata 68-78 in gara3 e ora con le spalle al muro: ... Secondo sport.quotidiano.net

La Virtus Bologna allunga un piede in finale: vince a Milano 78-68 e va sul 2-1 nella serie - BASKET, SERIE A - La Virtus Segafredo Bologna torna in vantaggio nella serie delle semifinali con l'EA7 Emporio Armani Milano passando al Forum di Assago per 78 ... eurosport.it scrive