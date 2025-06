Basket 3×3 | Italia i convocati per le qualificazioni agli Europei maschili e femminili

La nazionale italiana di basket 3×3 si prepara ad affrontare un'importante sfida: le qualificazioni agli Europei maschili e femminili. La FIP ha annunciato i convocati per il torneo di Kosice, dove gli azzurri si giocheranno il pass per la prestigiosa Europe Cup 3×3. Tra novità e conferme, occhi puntati sulla rinata squadra femminile guidata da Angela Adamoli e sul gruppo tutto nuovo di Rae Lin D’Alie, pronti a scrivere nuove pagine di successo.

La FIP ha oggi rilasciato i nominativi che faranno parte dei quartetti in campo per l’Italia nel torneo di qualificazione alla Europe Cup 3×3, di fatto gli Europei di specialità, in programma a Kosice il 7 e l’8 giugno. In buona sostanza, sono stati definiti i gruppi per la Slovacchia. In casa azzurra occhi puntati in particolar modo sulla rinnovata squadra femminile, con Angela Adamoli in panchina. Attorno a Rae Lin D’Alie gruppo tutto nuovo formato da Carlotta Gianolla, tra le migliori della Serie A2 a Udine, Caterina Mattera, autrice di una buona stagione a Vicenza, ed Elisa Pinzan, che è diventata un’autentica giramondo (NCAA, poi Islanda, poi Slovacchia) trovando spazio, fiducia e punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3: Italia, i convocati per le qualificazioni agli Europei maschili e femminili

