Barcellona all’avanguardia contro il caldo estremo

Barcellona si prepara ad affrontare con innovazione e determinazione il caldo estremo, rafforzando la sua rete di “rifugi climatici” per proteggere cittadini e visitatori. Con 400 punti strategici distribuiti in tutta la città, il capoluogo catalano si conferma all’avanguardia nelle strategie di resilienza urbana contro i cambiamenti climatici. Una risposta concreta e lungimirante a un fenomeno globale, che dimostra come le città possano diventare modelli di sostenibilità e sicurezza.

Barcellona – In risposta diretta alle ondate di calore sempre più frequenti e intense causate dai cambiamenti climatici, Barcellona compie un nuovo passo da pioniere nella resilienza urbana. Il Comune ha annunciato l'ampliamento della rete dei cosiddetti "rifugi climatici", portando il numero complessivo a 400, distribuiti in modo capillare su tutto il territorio cittadino.

