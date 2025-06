Barbie si trasforma | come si è evoluto lo stile della bambola dal 1959 ad oggi?

Da icona classica a simbolo di evoluzione sociale, Barbie ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, passando da un’immagine impeccabile e sofisticata a una rappresentazione più autentica e inclusiva della femminilità moderna. Con ogni nuovo modello, la bambola riflette i mutamenti culturali, abbracciando stili, ruoli e identità diverse. Scopri come questa icona abbia saputo rimanere sempre al passo con i tempi, diventando un vero e proprio specchio della società in evoluzione.

Life&People.it Barbie cambia stile La celebre bambola – “in punta di piedi” – firmata Mattel scende dai tacchi e indossa scarpe da ginnastica. Nel corso degli anni, la nota azienda di giocattoli statunitense ha rinnovato la propria linea rilasciando centinaia di modelli della bambola più amata dalle bambine di tutto il mondo che sembrano riflettere i cambiamenti sociali in termini di emancipazione femminile, occupazione e forma del corpo. Il sistema “Feet”. “Mi sento così in imbarazzo: i miei talloni sono a terra. Non sono più in punta di piedi” Esclama disperata la Barbie di Greta Gerwig (2023) interpretata dalla magistrale Margot Robbie. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it