Barbie si trasforma | come si è evoluto lo stile della bambola dal 1959 ad oggi?

Dal suo debutto nel 1959, Barbie ha attraversato decenni di evoluzione, riflettendo i mutamenti sociali e culturali con stile e innovazione. La celebre bambola, un'icona di emancipazione e diversità , si è trasformata nel tempo, passando dai tacchi alle scarpe da ginnastica, simbolo di dinamismo e modernità . Scopriamo insieme come Barbie ha saputo reinventarsi, restando sempre al passo con i tempi, per continuare a ispirare generazioni di bambine e non solo...

Life&People.it Barbie cambia stile La celebre bambola – “in punta di piedi” – firmata Mattel scende dai tacchi e indossa scarpe da ginnastica. Nel corso degli anni, la nota azienda di giocattoli statunitense ha rinnovato la propria linea rilasciando centinaia di modelli della bambola piĂą amata dalle bambine di tutto il mondo che sembrano riflettere i cambiamenti sociali in termini di emancipazione femminile, occupazione e forma del corpo. Il sistema “Feet”. “Mi sento così in imbarazzo: i miei talloni sono a terra. Non sono piĂą in punta di piedi” Esclama disperata la Barbie di Greta Gerwig (2023) interpretata dalla magistrale Margot Robbie. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Barbie si trasforma: come si è evoluto lo stile della bambola dal 1959 ad oggi? - Da icona classica a simbolo di evoluzione sociale, Barbie ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, passando da un’immagine impeccabile e sofisticata a una rappresentazione più autentica e inclusiva della femminilità moderna.

