Barbie si trasforma | come si è evoluto lo stile della bambola dal 1959 ad oggi?

Dalla sua nascita nel 1959, Barbie ha attraversato un’evoluzione di stile che riflette i mutamenti culturali e sociali. Dai tacchi eleganti alle sneakers casual, la bambola simbolo di sogni e aspirazioni si è trasformata, incarnando valori di emancipazione, diversità e empowerment femminile. Life&People.it esplora come questa icona abbia saputo adattarsi ai tempi, diventando non solo un giocattolo, ma anche un’icona di progresso e inclusività. Un viaggio affascinante attraverso le tendenze e i cambiamenti sociali che ancora oggi sorprendono.

Life&People.it Barbie cambia stile La celebre bambola – “in punta di piedi” – firmata Mattel scende dai tacchi e indossa scarpe da ginnastica. Nel corso degli anni, la nota azienda di giocattoli statunitense ha rinnovato la propria linea rilasciando centinaia di modelli della bambola più amata dalle bambine di tutto il mondo che sembrano riflettere i cambiamenti sociali in termini di emancipazione femminile, occupazione e forma del corpo. Il sistema “Feet”. “Mi sento così in imbarazzo: i miei talloni sono a terra. Non sono più in punta di piedi” Esclama disperata la Barbie di Greta Gerwig (2023) interpretata dalla magistrale Margot Robbie. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it