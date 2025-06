Barbagallo Pd lasciarsi alle spalle le ultime polemiche sull' Etna

Barbagallo PD invita a lasciarsi alle spalle le recenti polemiche sull’Etna, puntando su un futuro fatto di sicurezza e qualità. La politica ha il dovere di valorizzare questa meraviglia naturale offrendo un’esperienza turistica completa, garantita da operatori qualificati e aperta tutto l’anno. Solo così potremo riscoprire le meraviglie dell’Etna in modo responsabile e sostenibile, conquistando il cuore di visitatori e cittadini.

"Più volte in questi anni la fruizione, a tutte le quote, del vulcano ha fatto discutere. La politica è chiamata, oggi più che mai, a garantire l'offerta turistica sull'Etna certamente in sicurezza ma anche con operatori qualificati. E ad assicurarle per tutte e quattro le stagioni e da tutti i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Barbagallo (Pd), lasciarsi alle spalle le ultime polemiche sull'Etna

In questa notizia si parla di: Etna Barbagallo Lasciarsi Spalle

Etna: Barbagallo (Pd), 'non solo cenere, cadute pietre di lava' - (ANSA) - CATANIA, 05 AGO - "Non solo cenere ma una vera e propria pioggia di pietre di lava, in seguito all'ultima eruzione dell'Etna ... Anthony Barbagallo, in seguito alla pioggia di cenere ... Riporta msn.com

Il Parco dell'Etna senza guida, Barbagallo: «La stagione sciistica rischia di essere gravemente compromessa» - «Il Parco dell’Etna, sito Unesco tra i più prestigiosi ... Lo afferma il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, ricordando che «a marzo 2024 infatti il consiglio di amministrazione ... Lo riporta msn.com