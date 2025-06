Bando per il Servizio civile regionale in scadenza | incontro pubblico a Brindisi

Se sei interessato a fare la differenza e scoprire tutte le opportunità del Servizio Civile Regionale, non perdere l'occasione di partecipare all'incontro pubblico a Brindisi il 13 giugno 2025 alle ore 10. Un momento importante per conoscere i dettagli, chiarire dubbi e prepararsi al meglio per questa esperienza di crescita personale e solidarietà. Ti aspettiamo per scoprire insieme come fare il primo passo verso un futuro più impegnato e consapevole!

BRINDISI - Un incontro pubblico, a Brindisi, per il Servizio civile regionale. Si tratta di una tappa conoscitiva per chi vorrà scoprire nei dettagli tutte le informazioni e gli adempimenti utili all'adesione al progetto. L'incontro pubblico è previsto il 13 giugno 2025 alle 10, presso gli spazi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Bando per il Servizio civile regionale in scadenza: incontro pubblico a Brindisi

In questa notizia si parla di: Pubblico Incontro Brindisi Servizio

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Ordine Pubblico a Brindisi: il Questore Lionetti incontra il Rotary Club Valesio per un appello alla solidarietà e alla sinergia - Giovedì scorso, presso l’Hotel Internazionale a Brindisi, il Rotary Club Brindisi Valesio ha tenuto un incontro ... di ordine pubblico”. DI questo, si è parlato tra l’altro nella nostra Video ... Si legge su brindisilibera.it

Asilo nido Paradiso, Schierarsi Brindisi avvia la petizione: “no all’esternalizzazione, il servizio resti pubblico” - L’Associazione Schierarsi Brindisi esprime preoccupazione ... abbiamo partecipato assieme alle famiglie all’incontro con l’assessore Ercole Saponaro. Si è testimoniato l’eccellenza del servizio asilo ... Lo riporta brindisisera.it

Piano regolatore generale di Brindisi: incontro pubblico su archeologia e territorio - Venerdì 10 marzo 2023 alle ore 16 presso la sala Gino Strada di Palazzo Granafei-Nervegna, nell’ambito del procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale di Brindisi al Piano paesaggistico ... Si legge su brindisisera.it

Contestata esternalizzazione dell'asilo nido pubblico